BCMASTER : de -36% à -50% de réduction sur des écouteurs sans fil et autres produits chez Amazon !

BCMASTER propose à la vente plusieurs modèles d'écouteurs sur le site Amazon. Et rien de mieux qu'une très belle promotion pour se laisser tenter.

Commençons par parler des écouteurs sans fil BCMASTER BC-05. Ils sont fournis dans une belle boite de couleur noire mat. Les écouteurs sont pourvus d'une tige et d'un design intra-auriculaire avec un capteur tactile discret qui permet de contrôler la musique du smartphone. Ils possèdent la certification IPX5, idéal pour les sorties sportives. De plus ils sont legers, pesant 7,16 g.

Ils sont aussi compatibles Bluetooth 5.0 avec une distance de transmission d'environ 10 mètres par rapport à la source. Concernant leur autonomie, vous pouvez compter sur 30 heures grâce au boitier (600 mAH), recharchable via un port USB-C, et aux batteries de 43 mAh.

Les écouteurs BCMASTER BC-5 sont disponibles sur le site Amazon à 21,99 € au lieu de 39,99 € grâce au coupon de -45% activable sur leur fiche produit.

Dans un désign diffèrent, les écouteurs BCMASTER BC-T01 sont de type intra-auriculaire avec une forme plutôt ovale. Ils gardent une couleur noire mat et sont capables de resister à la sueur lors des entrainements intenses, ils sont certifiés IPX5. Ils sont aussi fournis avec trois embouts différents pour un meilleur ajustement.

Ils peuvent se connecter au smartphone grâce à sa connectivité Bluetooth 5.0, ils offrent un apparaige rapide et facile. Équipés d'une commande tactile, ils permettent de gérer sans effort la lecture et les appels. Leur autonomie est de 25 heures en pleine charge grâce au boitier, et de 5 heures sans.

Les écouteurs BCMASTER BC-T01 sont au prix de 16,79 € au lieu de 29,99 € avec le coupon de -44% activable sur le site.

Changeons d'apparence pour les écouteurs BCMASTER BC-T03, qui sont totalement blancs et brillants. De type intra-auriculaire, ils sont équipés d'une tige avec capteur tactile intégré.

Compatible Bluetooth 5.0 comme les deux autres modèles, ils se connecteront facilement en un clic sur votre téléphone mobile. Ils disposent d'une portée de 15 mètres.

D'une autonomie maximale de 24 heures (20 heures boitier et 4 pour les écouteurs), ils vous suivront partout même lors de vos entrainements grâce à la certification IPX5. Ils se rechargent avec un port USB-C.

Les écouteurs BCMASTER BC-T03 sont disponible au prix de 15,92 € au lieu de 24,89 € grâce à un coupon de -36%.

D'autres promotions sont aussi disponibles chez la marque :