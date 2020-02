Bon plan : les écouteurs sans fil Airdots Pro 2 à 52 € mais aussi Apple AirPods 2 à 149 €

Même si Apple domine clairement le marché des écouteurs sans fil, le prix peut-être un frein pour beaucoup d'acheteurs.

Signalons que vous pourrez trouver en promotion les Apple AirPods 2 (2019) avec boîtier de charge filaire à 149 € au lieu de 199,99 € chez Amazon (même garantie que si vous les achetez chez Apple), de quoi faire baisser la facture.

Mais si vous souhaitez payer encore moins cher, deux options sont possibles chez Xiaomi.

Commençons par les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots Pro qui constituent une solution attractive avec leur connectivité Bluetooth 5.0 assurant une meilleure stabilité de la connexion et leur temps d'écoute d'environ 4h, avec plusieurs recharges via son boîtier de rangement.

Les écouteurs intègrent une fonction de réduction de bruit active (ANC) et se pilotent depuis des contrôles tactiles. Fonctionnant avec des smartphones Android ou iOS, les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots Pro sont à 44 € avec le code GBXMTWS01 et la livraison gratuite.

Poursuivons avec les nouveaux écouteurs sans fil Airdots Pro 2 de Xiaomi, également appelés Xiaomi Air 2, qui ne pèsent que 4,5 g par oreillette mais profitent de haut-parleurs imposants de 14,2 mm avec des graves riches et des aigus clairs.

Ces derniers possèdent une connectivité Bluetooth 5.0 afin d'obtenir une meilleure stabilité de la connexion, et prennent en charge le codec LHDC de Savitech (Low latency and high-definition audio codec) permettant de transmettre un volume de données trois fois plus important qu'avec le classique codec SBC.

Ils utilisent la technologie de double-micro pour la réduction du bruit ambiant pendant les appels, et exploitent un contrôle tactile pour la prise d'un appel, la lecture et la mise en pause de l'écoute de musique.

Les écouteurs sans fil Xiaomi Air 2 offrent une autonomie de 4 heures et jusqu'à 14 heures avec l'étui de charge, et disposent d'un capteur infrarouge pour vérifier en temps réel s'ils sont portés ou non et par exemple mettre en pause automatique l'écoute de musique.

Les écouteurs sans fil Airdots Pro 2 ou Air 2 de Xiaomi sont proposés en vente flash au prix réduit de 52 €.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

