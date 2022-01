Cinq offres de folie pour cette troisième démarque avec une TV, un casque, des écouteurs, la RAM et un PC

Aujourd'hui, on met en avant ces réductions pour les soldes d'hiver avec les écouteurs JBL Live Pro, les mémoires RAM PNY XLR8 2x16 Go, la TV HISENSE 43AE7200F, le casque Jabra Elite 85h ou encore le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05.

Commençons ce top 5 par la TV HISENSE 43AE7200F qui bénéficie d'une réduction chez Darty.

La télévision est dotée d'une dalle de 43" soit 109 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels. On note aussi la présence d'un rétroéclairage, de trois ports HDMI, de deux ports USB, d'une prise casque et d'une prise Ethernet. On profite d'une télévision connectée et accompagnée d'une télévision pour aller sur Netflix, YouTube, Prime Video ou encore Rakuten.TV. Pour finir, elle est compatible Bluetooth et WiFi.

Sur Darty, la TV HISENSE 43AE7200F est au prix de 300 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Passons aux écouteurs JBL Live Pro qui profitent de 55% de réduction sur Amazon.

Ils sont dotés de la technologie de réduction de bruit adaptive qui permet de plonger dans votre musique en vous isolant de l'extérieur ou de la technologie Smart Ambient pour mettre en avant les sons environnants.

Les écouteurs vous offrent aussi une autonomie de 28 heures soit 7 heures par écouteur avec 21 heures de recharge dans le boitier. Le micro intégré aux écouteurs permet de supprimer le bruit du vent pour des conversations claires.

Sur le site d'Amazon, les écouteurs JBL Live Pro sont au prix de 80 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les mémoires RAM PNY XLR8 2x16 Go en solde sur le site de Cdiscount.

Livrées par paire, les barrettes profitent d'une vitesse de 3200 MHz (PC4-25600) avec un temps de latence CL16. Elles sont compatibles DDR4 et fournies avec des dissipateurs de chaleurs XLR8. Elles sont garanties pendant deux ans. Pour finir, elles sont Dual Channel, ce qui offre de meilleures performances.

Les mémoires RAM PNY XLR8 2x16 Go sont au prix de 103 € au lieu de 175 € sur Cdiscount.



Passons au casque Jabra Elite 85h qui voit son prix se réduire sur le site commerçant Boulanger.

Il est de type circum-auriculaire qui englobe totalement l'oreille. Il profite de la technologie réducteur de bruit et d'un micro intégré pour pouvoir avoir des conversations avec le casque. Ce dernier se recharge rapidement (15 minutes pour 5 heures d'autonomie) avec une autonomie totale de 36 h. Le casque peut aussi amplifier les bruits ambiants.

Sur le casque Jabra Elite 85h est au prix de 150 € au lieu de 250 € avec une réduction de 30 € qui s'active dans le panier.





Finissons avec le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 qui voit son prix réduit de 25%.

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Amd Ryzen 7 avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté d'un lecteur de carte mémoire 4 en 1, d'un port USB 2, de deux ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. On note aussi la présence d'une batterie de 70 Wh offrant une très belle autonomie.

Sur Darty, le PC portable Lenovo Ideapad 5 15ALC05 est au tarif réduit de 600 € au lieu de 800 €.



Et d’autres bons plans sont disponibles sur notre site comme les écouteurs Sony WF-1000XM3 et Cdiscount qui lance sa 3e démarque des soldes d'hiver, jusqu'à -80% !