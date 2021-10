Des prix de fou avec 40, 45, 50 % de réduction sur un clavier et une souris Logitech ou des écouteurs realme

Commençons avec les realme Buds Air 2 qui sont actuellement en promotion sur le site de Cdiscount. Ils sont équipés d'une puce R2 qui permet de faire profiter d'une réduction de bruit active de jusqu'à 25 dB. Lors des appels, cette fonction offre une meilleure qualité du son et une plus grande clarté.

Les realme Buds Air 2 sont équipés de haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses. Ils sont compatibles avec la connectivité Bluetooth 5.2. Parmi les fonctionnalités, on note la présence d'un mode transparence et d'un mode jeu. Les écouteurs sont certifiés IPX5 pour leur résistance aux éclaboussures d'eau. L'autonomie annoncée est de 5 heures en lecture sans réduction de bruit active et de 4 heures avec. Grâce au boitier, on peut profiter de 25 heures d'utilisation au total (22,5 heures avec réduction de bruit activée).

Sur le site de Cdiscount, les écouteurs realme Buds Air 2 sont au prix de 30 € au lieu de 50 €, soit 40 % d'économie ! La livraison est gratuite.





Passons ensuite à la Logitech G502 Hero qui profite d'une baisse de 50 % sur le site d'Amazon

C'est une souris de type sans fil à capteur optique pour gamer. Elle a un profil ambidextre. Son design totalement noir avec quelques espaces transparents pour laisser passer un éclairage LED totalement personnalisable. La souris fait un poids de 121 g avec la possibilité d’ajouter 5 petites masses de 3,6 g chacune.

On note la présence de 11 boutons programmables grâce au logiciel du constructeur et d’une roulette avec défilement rapide. Grâce à son capteur Hero 25K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 25 600 PPP. Pour finir, la durée de vie de la souris est estimée à 10 ans soit environ 50 millions de clics.

Sur le site d'Amazon, la souris Logitech G502 Hero est à 75 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite, soit 50 % de réduction !!



Finissons avec le clavier Logitech G815 Lightsync qui est également en promotion sur le site d'Amazon.

Il est équipé de switchs mécaniques ultra plats qui offrent de la vitesse, de la précision et de très bonnes performances. De plus, il profite d'un éclairage RVB qui synchronise l'éclairage avec le contenu de vos jeux et médias et vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'éclairage.

Le clavier est en alliage d'aluminium de qualité aéronautique pour offrir une conception robuste et durable dans le temps. De plus, on remarque 5 touches qui peuvent être programmées en fonction des jeux grâce à l'application Logitech G HUB. Le clavier est équipé de commandes multimédias afin de contrôler votre volume avec précision ou mettre vos films et séries en pause.

Le clavier Logitech G815 Lightsync est au prix de 110 € au lieu de 199 € sur le site d'Amazon soit 45 % de réduction. La livraison est gratuite.



