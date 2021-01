Les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z à 38 € seulement, mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne les écouteurs TWS OnePlus Buds Z qui sont actuellement proposés à 38 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction L5AB5B7B65153000 avec la livraison gratuite.

Les écouteurs OnePlus Buds Z proposent un format d'oreillette avec tige et intégration de drivers de 10 mm. Ces oreillettes sont certifiées IP55 et seront donc résistantes aux éclaboussures de la pluie comme à la sueur. Ces écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et optimale.

Elles assureront 4 heures d'autonomie et pourront être rechargées plusieurs fois grâce à leur boitier pour un total de 20 heures de fonctionnement, avec une fonction de charge rapide pour disposer de plusieurs heures d'écoute avec 10 minutes de charge

Les écouteurs OnePlus Buds Z sont actuellement à 38 € chez Gearbest avec le coupon L5AB5B7B65153000 et la livraison gratuite.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

