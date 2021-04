Les écouteurs TWS Redmi Airdots 2 à 9€ et le robot aspirateur Roborock S5 Max en promotion mais aussi...

En ce moment, vous pourrez trouver de très belles offres sur les écouteurs sans fil Airdots 2 de Redmi, le robot aspirateur Roborock S5 Max et bien d'autres promotions comme des aspirateurs-balais, un écran PC gaming Xiaomi...

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil Redmi AirDots 2 qui sont équipés d'un module de réduction du bruit ambiant pendant vos appels. Les AirDots 2 disposent d'un bouton physique qui vous permettra d'éviter toute erreur de manipulation et qui contrôle plusieurs fonctionnalités, dont la musique, les appels et l'assistant vocal. Ils ne vous dérangeront pas au fil de la journée grâce à leur poids plume de seulement 4,1 grammes.

Ces écouteurs proposent une autonomie d'environ 4 heures, mais grâce au boîtier vous pourrez prolonger cette autonomie jusqu'à 12 heures. Une charge complète dure environ 2 heures. Vous profiterez d'une connexion optimale avec votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth 5.0.

En ce moment, eBay propose les écouteurs TWS Redmi Airdots 2 à 9 € seulement en utilisant le coupon PRIMIFAN21 ! La livraison est gratuite depuis la France.



Ensuite, vous trouverez l'aspirateur robot Roborock S5 Max qui utilise une navigation qui exploite quatorze types de capteurs et des technologies déjà éprouvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Vous pourrez profiter du robot aspirateur Roborock S5 MAX au prix réduit de 299 € en utilisant le coupon 26C9DD32A4. De plus, la livraison depuis la France est gratuite.



Enfin, d'autres promotions très intéressantes sont accessibles chez Gshopper, avec des livraisons depuis l'Europe, comme la liste non exhaustive que vous pourrez trouver ci-dessous :

Pour rappel, toutes les offres sont disponibles sur le site officiel de GShopper.