Des écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds+ offerts pour l'achat d'un Samsung Galaxy A52, mais pas que..

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A52 5G qui propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Snapdragon 750G avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on trouvera un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels, et trois autres modules de 12 mégapixels, 5 mégapixels et 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Enfin, le Galaxy A52 est alimenté par une batterie Li-Po de 4500 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 25 Watts.

En ce moment vous pourrez profiter des Samsung Galaxy A52 à 329 € au lieu de 379 € avec des Samsung Galaxy Buds+ offert chez la Fnac! Il est important de préciser que la remise de 50 € se fera pour tout retrait en magasin.





Ci-dessous vous pourrez consulter d'autres promotions qui sont actuellement disponibles sur internet :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant de fortes promotions sur les smartphones, pc portables, tablettes, etc chez Huawei, mais aussi Amazon qui lance ses Ventes Flash de Printemps (Sony -60%, Logitech -50%, Huawei -45%,...)