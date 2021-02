Les nouveaux écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds Pro avec un chargeur rapide sans fil et un SmartTag offerts

En ce moment, Samsung vous offre gratuitement un chargeur rapide sans fil Duo et un SmartTag pour tout achat des nouveaux écouteurs TWS Galaxy Buds Pro, soit déjà 95 € d'économies !

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro profitent d'une belle opération promotionnelle à l'occasion de leur lancement. En effet, pour toute commande d'une paire de Galaxy Buds Pro, Samsung vous offre d'une part un chargeur rapide sans fil Duo en coloris noir d'une valeur de 59,90 €, et d'autre part un Galaxy SmartTag d'une valeur de 34,90 €. Les deux seront automatiquement ajoutés à votre panier au moment de la commande. Cette offre est disponible jusqu'au 28 février 2021.

Chargeur sans fil Duo (gauche) et Galaxy SmartTag (droite)

Il est à noter que cette offre est valable sur le Samsung Shop, dans la limite des stocks disponibles.

Pour rappel, les Samsung Galaxy Buds Pro ont été conçus pour permettre une excellente tenue dans les oreilles. En effet, Samsung a revisité le form factor des anciennes versions afin de permettre un meilleur maintien pendant les activités sportives. En parlant de sport, les Galaxy Buds Pro sont certifiés IPX7 et sont donc protégés contre la sueur et la pluie.

Samsung propose une qualité sonore haut de gamme avec un woofer 11 mm et un tweeter 6,5 mm voulant restituer au mieux basses et aigus et fournir un son équilibré.

Ces écouteurs sont équipés de la réduction active de bruit jusqu'à 99% du bruit ambiant. Vous pourrez également ajuster cette fonctionnalité afin de rester attentif à l'environnement lorsque vous marchez à l'extérieur par exemple. Cette réduction de bruit n'est pas la seule technologie proposée par ces écouteurs. En effet, vous trouverez aussi des évents pour réguler la pression, mais aussi pour annuler le bruit du vent lors des conversations téléphoniques.

Une autre technologie de pointe intégrée à ces écouteurs est la reconnaissance automatique du son de la voix (et des vibrations osseuses) ce qui permet de désactiver automatiquement, le temps de votre conversation, la réduction active de bruit.

Les écouteurs TWS Samsung Galaxy Buds Pro permettent une autonomie allant jusqu'à 8 heures sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec. Vous pourrez compter, avec le boîtier de rangement, sur 20 heures d'autonomie supplémentaires sans réduction et jusqu'à 13 h avec la réduction active de bruit.

Enfin, Samsung vous permet de switcher simplement et rapidement entre les différents appareils compatibles avec ces écouteurs. Effectivement, vous pourrez passer d'un appel sur votre smartphone à votre tablette ou ordinateur d'une simple manoeuvre.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro sont disponibles sur le site de Samsung à 229 € avec comme cadeaux jusqu'au 28 février un chargeur rapide sans fil Duo (59,90 €) et un Galaxy SmartTag (34,90 €) !