Les écouteurs Xiaomi Mi Piston 3 à seulement 6 € mais aussi OnePlus Buds Z...

Le bon plan du jour concerne les écouteurs Xiaomi Mi Piston 3 qui sont actuellement en promotion chez Gearbest à 6 € seulement en utilisant le coupon de réduction X5779F08D4112000 et vous pourrez également profiter de la livraison gratuite.

Les écouteurs Xiaomi mi Piston 3 sont des écouteurs filaires qui bénéficie d'oreillettes qui tiennent bien dans les oreilles et qui vous fourniront un son de qualité, bien équilibré et qui disposent même des basses. Les écouteurs sont également équipés d'un bouton pour jouer ou mettre en pause votre musique et d'un microphone pour pouvoir passer des appels facilement.

Les Mi Piston 3 ont l'avantage d'être compacts et de conserver un poids plume avec leurs finitions optimales qui utilisent du plastique et de l'aluminium.

Il est à noter que ces écouteurs Xiaomi ne bénéficient pas d'une connectique avec une prise jack, mais avec un USB-C. Ce choix est expliqué par le nombre de nouveaux smartphones qui ne proposent plus la prise jack.

