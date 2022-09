Ecowatt : l'alerte citoyenne de RTE pour éviter les coupures d'électricité cet hiver

La crise de l'énergie qui sévit actuellement dans toute l'Europe commence à faire peur aux Français qui craignent de plus en plus les coupures d'électricité. Sachez qu'une solution citoyenne a fait son apparition. Proposée par RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France, il s'agit de Ecowatt, un outil gratuit mis à votre disposition pour éviter les coupures de courant cet hiver.

Le mercredi 14 septembre 2022, RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France, a publié son étude prévisionnelle pour l'hiver 2022 / 2023. Ce dernier ne prévoit pas de black-out, mais indique tout de même un risque de tension sur le réseau aux périodes critiques, notamment le matin et le soir.

Pour éviter toute coupure de courant, RTE préconise de baisser la consommation électrique nationale de 1 à 5 % voire de 15 % pendant les grosses vagues de froid, moment ou nous consommons le plus d'électricité. Et pour cela, il va falloir penser à consommer différemment surtout sur le chauffage ou les appareils électroniques.

Pour aider les Français à faire baisser leur usage et pour leur indiquer précisément les moments où les risques de tension seront les plus élevés, le gestionnaire du transport de l'électricité a développé un outil nommé Ecowatt.

Ce dernier s'apparente à un baromètre de la consommation électrique matérialisée par un code couleur : vert pour une consommation normale, orange pour un système électrique tendu ou rouge pour très tendu. S'il indique la dernière couleur, il y aura alors un fort risque de rupture et donc éventuellement de coupures de courant.

En tant que citoyen, vous avez la possibilité d'agir ! Pour ce faire, vous pouvez vous inscrire au service d'alerte du site et ainsi être informé en temps réel en cas d'alerte rouge. Il faudra indiquer soit votre numéro de téléphone, soit votre email. En cas de forte tension sur le réseau électrique, le message que vous recevrez indiquera les horaires auxquels il faudra baisser votre consommation électrique.

Plusieurs idées sont proposées pour faire baisser la consommation électrique :

Baisser le chauffage et le réduire à 19°

Fermer les volets ou rideaux pour limiter la perte de chaleur

Décaler l'utilisation des lave-vaisselle, sèche-linge..

Modérer l'utilisation des appareils de cuisson entre 18h et 20h



Ecowatt n'est pas né d'hier, cela fait plusieurs années qu'il est testé en Bretagne ou dans la région PACA. Il a su faire ses preuves comme au printemps 2020 ou un signal d'alerte orange avait permis de faire baisser la consommation électrique en France de 800 MW.

Actuellement 100 000 Français se sont inscrits à Ecowatt (une application pour smartphone existe également), il en faudrait beaucoup plus pour avoir un impact encore plus grand sur notre consommation qui sera très tendue cet hiver. A vous de jouer donc et de faire votre devoir de citoyen.

S'inscrire à Ecowatt

A noter que ce service aura bientôt son petit frère destiné cette fois-ci au gaz, avec un lancement prévu courant octobre 2022, comme annoncé par M. Thierry Trouvé, le directeur général du gestionnaire du réseau de transport de gaz.