Les écrans Samsung Odyssey G9 et G7 avec courbure 1000R enfin disponibles en France

Les écrans Samsung Odyssey G9 et G7 sont les premiers écrans dotés d'une courbure 1000R et ils sont enfin disponibles en France

Les écrans Samsung Odyssey G9 et G7 font leur apparition en France, ce sont les premiers moniteurs PC avec une courbure 1000R couplée à une dalle QLED de 240 Hz. Ces deux merveilles dévoilées au CES 2020 ont fait leur apparition chez Boulanger avec un prix à la hauteur certes, mais ces écrans devraient apporter une nouvelle dimension aux utilisateurs.

La courbure 1000R est la courbure optimale pour un écran de PC, car c’est la courbure qui s’adapte parfaitement à la plage de l’oeil humain. Le fait d’incurver l’écran permet que chaque point de celui-ci soit à la distance optimale pour notre oeil avec une image de très haute qualité.

L’Odyssey G9

Mais parce que les courbures ne font pas tout, l’écran possède des caractéristiques haut de gamme à destination principalement des gamers. L’écran est large, avec un ratio 32:9 de 49 pouces avec une dalle VA QLED en définition 5K. Le taux de rafraîchissement est de 240 Hz et le temps de réponse 1 ms. Les dimensions de l’écran lui permettent de simuler deux écrans, comme si vous avez deux moniteurs côte à côte. Attention tout de même, l’écran n’est pas équipé de HDMI 2.1, mais en 2.0. Des performances tout de même très haut de gamme qui expliquent beaucoup mieux son prix, le Samsung Odyssey G9 est disponible au prix de 1499 €.

L’ODYSSEY G7 est plus abordable tout en gardant la même courbure.

L’Odyssey G7 est bien plus abordable : on retrouve la courbure 1000R avec un format 16:9 avec une définition 2 560 x 1 440 pixels. L’écran est disponible en 32 et 27 pouces de diagonale. Il possède également une dalle VA QLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Cet écran est disponible à la vente chez Boulanger, mais également chez LDLC, le format 27 pouces à 650 € et le 32 pouces à 750 € euros.