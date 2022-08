Nucléaire : 4 centrales en arrêt prolongé pour des probèmes de corrosion

Les maintenances reportées à cause de la pandémie, la crise énergétique aggravée par le conflit entre Ukraine et Russie et les questions de corrosion de certaines installations nucléaires françaises ont conduit à une situation très compliquée du point de vue de l'approvisionnement en électricité pour ces prochains trimestres.

Le gestionnaire RTE avait indiqué que la situation était sous tension, avec la possibilité de délestages ponctuels pour soulager le réseau en périodes de surconsommation et les appels à faire des efforts pour limiter la consommation d'électricité se sont multipliés afin d'éviter des scénarios de pénurie.

Dans ce contexte compliqué, EDF a annoncé que quatre centrales nucléaires allaient connaître une période d'arrêt prolongé pour ne reprendre leur production d'électricité que durant l'automne et au début de l'hiver.

Avec 32 réacteurs à l'arrêt (sur 56) et des difficultés sur la production hydroélectrique du fait de la forte sécheresse qui touche le pays depuis plusieurs mois, la production électrique est fortement affaibli.

Délestages uniquement en dernier choix

EDF maintient toujours une prévision de production de 280 à 300 TWh pour l'année, mais prévient qu'elle se situera sans doute dans l'estimation basse. Dans le même temps, le prix de l'électricité grimpe jusqu'à des niveaux inédits : 1000 € le MWh (pour livraison l'année prochaine) quand il était de 100 € il y a un an et de 50 € avant crise.

Pour les centrales en arrêt étendu, il s'agit de vérifier si les soudures des équipements assurant le refroidissement d'urgence des réacteurs en cas d'incident sont soumises à de la corrosion se manifestant par des micro-fissures.

EDF doit vérifier les tuyauteries par ultrasons, selon une méthode validée par l'Autorité de sûreté nucléaire, pour un examen sur l'ensemble des réacteurs qui s'étendra jusqu'à 2025.

La possibilité de délestages cet hiver pour soulager le réseau électrique reste donc d'actualité même si l'optimisme reste pour le moment de mise alors que les stocks de gaz ont été renforcés. Les coupures d'électricité ne seront donc décidées qu'en ultime recours.