Edge Plus : Motorola veut renouer avec le smartphone haut de gamme

Morotola s'apprête à revenir sur le segment du smartphone premium avec le Motorola Edge Plus, un terminal assez séduisant doté d'un très large écran OLED étiré sur les tranches.

Cette année devrait être l'occasion pour Motorola de revenir sur le devant de la scène avec un smartphone haut de gamme. La marque avait mis de côté ce segment face à une concurrence assez féroce, mais il semble que le temps soit venu pour Motorola de tenter à nouveau sa chance avec un modèle assez bien équipé.

Selon Evan Blass, cela se fera avec le Motorola Edge Plus, un terminal qui met en avant un imposant écran OLED incurvé et étiré jusqu'aux tranches à l'image de ce que peuvent proposer Samsung ou Huawei sur leurs terminaux Premium. Un écran qui par ailleurs proposera un poinçon pour son capteur photo frontal.

On repère également une coque en aluminium anodisé et trois capteurs photo au dos. L'Edge Plus serait ainsi doté d'un capteur principal Samsung Isocell Bright HMX de 108 mégapixels, ainsi que d'un capteur Ultra grand-angle et téléobjectif à zoom X3 ainsi qu'un capteur TOF.

Il est actuellement impossible de savoir quand Motorola compte officialiser son terminal, les visuels faisant l'objet d'une fuite de la division marketing de la marque.