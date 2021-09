eero 6 Pro : le routeur maillé Wi-Fi 6 avec hub Zigbee disponible en France

Après le eero 6 en début d'année, Amazon propose désormais en France son routeur maillé à technologie TrueMesh et compatible Wi-Fi 6 dans une version Pro.

Dans un format aux dimensions de 142 x 138 x 48 mm, ce routeur Wi-Fi 6 triple bande simultané (2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz) en 2x2 MU-MIMO est annoncé AX4200. Il permet un débit de l'ordre de 1 Gbps et peut couvrir jusqu'à 190 m². Un pack de trois appareils permet de couvrir jusqu'à 560 m².

Un eero Pro 6 dispose de deux ports Ethernet avec détection automatique (connectivité WAN, LAN) et un port USB-C pour l'alimentation. Il est équipé d'un SoC quadcore à 1,6 GHz, 1 Go de RAM, 4 Go de stockage flash et gère le chiffrement WPA3.

Avec connectivité Bluetooth LE 5.0, le eero 6 Pro fonctionne avec l'assistante vocale Alexa d'Amazon. Il intègre un hub connecté Zigbee pour les objets connectés du foyer et avec compatibilité Thread.

Le eero Pro 6 est disponible sur Amazon à un prix standard de 249 € (1 pièce) et 639 € (lot de 3). Actuellement, les prix affichés sont respectivement de 199 € et 511 €.