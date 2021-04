eero 6 : Wi-Fi 6 et hub Zigbee pour le routeur Wi-Fi maillé disonible en France

Avec Wi-Fi 6, WPA3 et hub Zigbee intégré, le routeur Wi-Fi maillé eero 6 compatible Alexa est désormais disponible en France à partir de 149 €.

Dans le giron d'Amazon depuis 2019, la marque eero est spécialisée dans les routeurs Wi-Fi maillés à technologie TrueMesh pour la couverture du foyer. Avec Wi-Fi 6, le eero 6 présenté en septembre dernier débarque aujourd'hui en France.

Dans un format compact aux dimensions de 99,4 x 97 x 61,4 mm, ce routeur Wi-Fi 6 double bande simultané (2,4 GHz et 5 GHz) en 2x2 MU-MIMO est annoncé AX1800 et pour une couverture de 140 m² avec la capacité de prendre en charge des débits de jusqu'à 900 Mbps.

L'étiquetage AX1800 fait référence à AX pour le support de la norme IEEE 802.11ax (ou Wi-Fi 6) et le chiffre 1800 donne une indication sur l'association des débits de chaque bande au maximum. Un ensemble de trois eero 6 permet de couvrir jusqu'à 460 m². Il comprend un eero 6 et deux répéteurs Wi-Fi maillés eero 6.

Le eero 6 est équipé d'un SoC avec quatre cœurs à 1,2 GHz, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage flash. Il gère le chiffrement WPA3 et dispose de deux ports Gigabit Ethernet à détection automatique (connectivité WAN, LAN), un port USB-C pour l'alimentation.

Il est avec connectivité Bluetooth LE 5.0 et fonctionne avec l'assistante vocale Alexa d'Amazon. Il intègre en outre un hub connecté Zigbee pour les objets connectés du foyer. Le eero 6 est disponible sur Amazon.fr à 149 € l'unité et 299 € pour le lot d'un routeur et deux répéteurs.

Dans le même temps, les systèmes eero de précédente génération (sans Wi-Fi 6, pas de WPA3 et sans hub Zigbee intégré) connaissent une baisse de prix :