eFootball 2022 : Konami confirme la sortie en version définitive le 14 avril

En septembre dernier, Konami lançant la version anticipée 0.9 d'eFootball 2022, dernière évolution en date de sa franchise PES.

Mais le virage opéré par l'éditeur n'a pas séduit les fans qui ont rapidement pointé du doigt un contenu à la fois très léger et d'une qualité médiocre. Konami a pourtant mis 2 années à développer son titre, et a donc fait le choix de repousser le lancement de la version finale de son jeu.

Konami annonce ainsi désormais qu'après davantage d'efforts, son titre est paré à revenir en version 1.0 avec une qualité à même de satisfaire les fans de la saga et du football en général. Pour ce faire, le jeu voit arriver une foule de nouvelles commandes et gestes techniques, un rééquilibrage du jeu, la correction de bugs et un gros travail fait sur les visages des joueurs star.

Le titre sera toujours proposé en free-to-play et évoluera ainsi au fil des mois. Konami s'est excusé pour le lancement raté de sa précédente version et promet proposer davantage d'améliorations au fil de mises à jour régulières.