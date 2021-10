eFootball PES : Konami s'excuse et promet des correctifs

Face au lancement catastrophique de son dernier titre, Konami a présenté ses excuses aux joueurs et promet une refonte d'eFootball.

La semaine dernière, Konami faisait son retour sur le marché du jeu vidéo avec eFootball, la dernière version de Pro Evolution Soccer, désormais proposé en Free To Play.

Mais le titre a été lourdement critiqué pour ses bugs et ses rendus inégaux. Les joueurs ont eu l'impression que le jeu avait été développé par plusieurs équipes aux talents bien différents tellement le titre affiche de disparités.

On peut ainsi apprécier des rendus quasi photoréalistes de certains footballeurs avec un niveau de graphisme qui dépasse même largement FIFA 22... Tandis que certains joueurs sont représentés de façon grossière, loufoque, caricaturale et complètement ratés.

Manque de chance, ce sont souvent des super stars qui sont concernées : Messi, Ronaldo ou encore Mbapé affichent des traits bâclés, avec un rendu digne d'un jeu des années 2000.

Informations importantes pour les fans de #eFootball ? pic.twitter.com/i67NMP4BN5 — KONAMI France (@KONAMIFR) October 1, 2021

Lourdement critiqué, le titre a subi un véritable bashing et review bombing sur la toile. La jouabilité régulièrement plébiscitée par les joueurs face à FIFA n'est plus de mise et les nombreux bugs plombent littéralement les parties...

Konami a toutefois réagi à travers un communiqué officiel. Après s'être excusé, l'éditeur a promis de corriger le tir au fil des prochaines mises à jour notamment dans le courant du mois. Des questionnaires seront également envoyés aux joueurs pour remonter les problèmes rencontrés et les demandes.

Il devient évident que Konami a préféré sortir un jeu dans la précipitation pour coller à la sortie de FIFA 22, mais aujourd'hui l'éditeur le paie le prix fort et nous ramène à la sortie de Cyberpunk 2077.