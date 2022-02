Elden Ring : c'est officiel, 8 Go de RAM ne suffisent plus à jouer sur PC

From Software l'avait annoncé : Elden Ring proposera certes un monde assez vaste et riche, mais le studio ne comptait pour autant pas en faire une vitrine technologique pour les cartes graphiques dernier cri.

Le titre s'annonce ainsi dans les standards des jeux actuels sans proposer de véritable claque graphique, autrement que par le choix de son character design, de son bestiaire et de l'ambiance des décors.

Pourtant, le titre a récemment confirmé les configurations minimums et recommandées, avec un point qui inquiète certains joueurs disposant de configurations anciennes ou modestes.

Exit les 8 Go de RAM en configuration minimale, Elden Ring imposera au moins 12 Go de RAM... On le savait depuis quelques jours, mais cela se confirme à nouveau. Qui plus est, la configuration recommandée passe quant à elle à 16 Go de RAM, ce qui enterre bien toute idée de pouvoir jouer convenablement avec 8 Go de RAM meme en faisant l'impasse sur certains réglages.

Voici donc les configurations confirmées par From Software :

CONFIGURATION MINIMALE :

OS : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

RAM : 12 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 Go) / AMD Radeon RX 580 (4 Go)

DirectX : Version 12

Disque dur : 60 Go



CONFIGURATION RECOMMANDÉE :

OS : Windows 10 / Windows 11

Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

RAM : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 – 8 Go / AMD Radeon RX Vega 56 – 8 Go

DirectX : Version 12

Disque dur : 60 Go

Il s'agit d'un tournant dans l'univers du PC puisque jusqu'ici sauf quelques exceptions assez rares, les développeurs proposaient des titres avec une configuration minimale de 8 Go de RAM. Par exemple, c'était le cas pour Cyberpunk 2077 ou même pour le dernier Assassin's Creed Valhalla.

Néanmoins, au vu des performances et du manque d'optimisation des jeux récents, se pose la question de la pertinence des configurations suggérées par les éditeurs. Ces derniers ont très certainement eu tendance à réduire les configurations minimales affichées pour toucher le plus possible de joueurs, quitte à proposer une expérience dégradée ou trop limitée.