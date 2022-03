Elden Ring confirme son succès

Si la version PC d'Elden Ring est entachée de quelques problèmes, dans son ensemble le titre cartonne sur toutes les plateformes.

Très rapidement, FromSoftware indiquait que le titre avait connu le meilleur démarrage de toutes ses productions. Sur PC et notamment Steam, le jeu s'est installé à la tête des ventes ainsi qu'à la tête des jeux les plus fréquentés par les joueurs.

Il est ainsi officiellement devenu le jeu le plus vendu de 2022 aux USA et le 5e jeu le plus vendu des 12 derniers mois sur le territoire. Concernant le nombre de ventes sur le premier mois d'exploitation, juste derrière Call of Duty Vanguard. Sur Steam, le jeu s'installe comme le 6e jeu le plus joué de tous les temps.