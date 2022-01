Elden Ring : la création de personnage s'annonce très poussée

Elden Ring se présente comme le titre le plus attendu de cette année, et le jeu de FromSoftware pourrait nous étonner dans la personnalisation poussée proposée à la création des avatars.

Dans une vidéo en fuite sur la toile plusieurs fois supprimée, on peut découvrir l'éditeur de personnages du jeu Elden Ring.

Un éditeur qui semble n'en plus finir avec un choix de personnalisation à l'extrême laissant une totale liberté aux joueurs. La vidéo dévoilée est tirée d'une version de test fermée en réseau qui repose sur une version incomplète du jeu, certains manques étant visibles dans l'éditeur.

Pour autant le rendu des personnages proposés est visuellement bluffant tant dans les expressions que les textures. Elden Ring souhaite véritablement laisser les joueurs s'exprimer autant qu'ils le souhaitent à travers leur avatar.

Le titre sortira le 25 février prochain sur PC, PlayStation 4 et 5 ainsi qu'Xbox One et Series.