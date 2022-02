Elden Ring PC : quelle configuration pour y jouer ?

Elden Ring sortira le 25 février prochain et le titre pourrait s'imposer comme un véritable best-seller, dépassant toutes les attentes de From Software, à condition de pouvoir y jouer dans de bonnes conditions.

C'est la fin d'une longue attente qui se profile : Elden Ring sortira le 25 février prochain, soit dans tout juste 10 jours. La nouvelle aventure de From Software produite en partenariat avec l'auteur George R.R Martin (Games of Thrones) s'annonce épique, avec un univers très vaste et une ambiance très sombre.

Si From Software a de grandes ambitions avec son titre, les attentes des joueurs sont à la hauteur... Le studio souhaite plaire au plus grand nombre et tente de rassurer quant à la difficulté de son jeu : il devrait y en avoir pour tout le monde avec une difficulté assez élevée qui pourrait être contournée grâce au monde ouvert qui permettra aux joueurs de gagner en puissance et d'éviter certaines zones trop complexes pour leur niveau.

L'éditeur a récemment partagé les recommandations matérielles minimales pour profiter d'Elden Ring sur PC, qui se détaillent comme suit :

Système Windows 10 / 11

Processeur : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go / AMD Radeon RX 580 4 Go

DirectX : Version 12

Espace disque : 60 Go d'espace libre





Une configuration relativement modeste en dehors de la RAM évoquée qui parait assez imposante pour une configuration minimale. Reste à savoir ce qu'il en sera de la configuration recommandée.