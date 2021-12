Elden Ring : le poids du jeu dévoilé

Elden Ring est un des jeux proposant un monde ouvert les plus attendu du début d'année prochaine, et pourtant le titre pourrait se montrer particulièrement accessible en termes de place occupée.

Elden Ring est un de ces titres qui profitent d'une aura assez particulière. Attendu pour le 25 février 2022 le jeu promet un univers à la fois onirique et sombre, imaginé par Hidetaka Miyazaki (Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice) et Geaorge R.R Martin (Game of Thrones).

La bonne nouvelle, c'est que le monde ouvert ne devrait pas peser outre mesure sur les solutions de stockage puisque PlayStation Game Size a récemment annoncé que le titre ne pèserait que 44,47 GB sur le SSD de la PS5 (hors patch Day One).

? ELDEN RING™ (PS5)



▶️ Download Size : 44.472 GB (Without Day One Patch)



? Pre-Load : February 23

? Launch : February 25



? #PS5 #ELDENRING

? @ELDENRING pic.twitter.com/Q4h1WZ6t3o — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 21, 2021

Le poids peut paraitre imposant, mais il est relativement limité comparé aux autres superproductions AAA en monde ouvert du moment. From Software a par ailleurs confirmé que le préchargement serait disponible à compter du 23 février pour permettre à chacun d'anticiper l'installation du titre histoire d'en profiter pleinement dès le 25.