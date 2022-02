Elden Ring : le poids du jeu PS4 dévoilé

Elden Ring s'annonce comme la grosse sortie vidéoludique de ce début d'année 2022 : le titre de From Software s'annonce épique dans tous les sens du terme, et il devrait également se montrer particulièrement imposant sur les solutions de stockage.

Le jeu en open-world sera officiellement lancé le 25 février et les précommandes sont enfin ouvertes sur PC comme sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais pour en profiter, encore faudra-t-il disposer de suffisamment de place.

VAGABOND: A knight exiled from their homeland to wander. A solid, armor-clad origin.



HERO: A stalwart hero, at home with a battleaxe, descended from a badlands chieftain.



Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/5Pu4qgXzD9 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 4, 2022

La jaquette du jeu dans sa version PS4 japonaise a fuité et elle indique la nécessité de disposer d'au moins 60 Go d'espace disque sur la console pour l'installer. Un espace assez important qui devrait exploser avec les contenus haute définition des versions PS5, Xbox Series et PC.

En attendant la sortie du titre, les développeurs ont annoncé l'intégration de deux nouvelles classes de personnage jouables dans le titre : le vagabond (tank) et le héros (hache de combat).