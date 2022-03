Elden Ring : le succès est bien au rendez-vous pour FromSoftware

Impossible d'échapper au lancement d'Elden Ring depuis quelques jours, le titre s'invite un peu partout sur la toile et sur les sites spécialisés.

Très attendu en ce début d'année, le titre de FromeSoftware connait un succès retentissant et pourrait venir concurrencer d'autres titres phares de l'histoire du jeu vidéo.

Depuis son lancement sur Steam et malgré quelques couacs, Elden Ring s'est installé comme le titre le plus vendu et le plus joué avec près d'un million de joueurs connectés par jour. Le titre s'est installé sans problème devant Lost Ark et CS: GO.

En Grande-Bretagne et aux USA, on apprend que le titre réalise le meilleur démarrage des jeux produits par FromSoftware . Selon SteamSpy le titre se serait écoulé à plus de 5 millions d'exemplaires quelques jours après le lancement du titre, un chiffre qui aurait doublé depuis pour dépasser le cap des 10 millions d'unités vendues en une semaine seulement.

SteamSpy ne comptabilise par ailleurs que les joueurs Steam disposant du titre via des profils publics. Les profils privés n'étant pas comptabilisés, et le jeu se déclinant également sur PS5 et Xbox, il se pourrait que les ventes d'Elden Ring dépassent en réalité les 20 millions d'exemplaires.