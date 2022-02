Elden Ring victime de review bombing sur Steam

Elden Ring est disponible depuis la fin de semaine dernière et malgré une longue attente, il semblerait que le titre ne recueille pas les faveurs de tous les joueurs. Le titre de FromSoftware est ainsi particulièrement décrié dans sa version PC avec une campagne de review bombing à la clé sur Steam.

Héritier de Dark Souls, le titre de FromSoftware souffre de quelques bugs sur PC, impliquant une première mise à jour dès le lendemain de sa sortie... Néanmoins, les joueurs ne semblent pas prêts à accepter la moindre erreur sur le titre.

Le jeu rassemble ainsi plus de 47 921 critiques sur la page Steam, dont 65% sont positives, une note "moyenne" qui contraste avec l'accueil favorable des critiques.

Sont pointées du doigt les chutes de framerate, le lag, les crashs du jeu, le stuttering, tearing, clipping, ou même dans certains cas, l'impossibilité de lancer le jeu. Plus globalement, c'est le fait que le titre PC ne profite pas d'une optimisation spécifique qui fait tache : on sent que le jeu a été développé pour console, et ce, jusque dans les menus et commandes.

Les options sur PC sont très limitées : pas de support d'écran 21/9, FPS limités à 60, mode HDR bancal... Fromsoftware promet de corriger le tir, mais il va falloir se montrer patient.