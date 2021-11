Elden Ring s'offre une vidéo de gameplay de 15 minutes

Trois ans après sa première annonce, Elden Ring nous donne quelques nouvelles encourageantes avec une vidéo de 15 minutes de gameplay plutôt saisissantes.

RPG développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, le titre s'était déjà dévoilé dans une très courte vidéo de 2 minutes seulement lors de l'E3 2021. Un trailer était également partagé il y a quelques semaines, avec une mauvaise nouvelle : le report de la sortie du titre.

FromSoftware veut toutefois rassurer sur l'avancement du projet et nous livre donc une vidéo de gameplay de 15 minutes nous propulsant dans l'univers fantastique créé par Hidetaka Miyazaki (Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice) et George R.R Martin (Game of Thrones).

On découvre ainsi des paysages à la vois magnifiques et torturés avec une ambiance très particulière dans lesquels évoluent des monstres mythiques et où la magie prend une part importante.

Elden Ring sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbos Series le 25 février 2022.