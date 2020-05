Electronic Arts : 8 jeux encore non dévoilés prévus cette année

Electronic Arts a récemment présenté ses résultats financiers pour l'année fiscale 2019 qui s'est terminée le 31 mars 2020. Et l'occasion s'est ainsi présentée d'évoquer le programme de 2020.

L'éditeur a ainsi confirmé que 8 jeux encore non dévoilés étaient prévus pour l'année en cours.

On sait déjà que l'éditeur déclinera ses franchises EA Sports habituels : FIFA 21, Madden NFL 21, NHL 21 ainsi qu'un quatrième titre qui pourrait être NBA Live 21 ou un titre orienté vers l'UFC. Electronic Arts a par ailleurs annoncé que ces titres profiteront de la fonction Smart Delivery sur Xbox qui permettra d'acheter la version Xbox One tout en bénéficiant de la mise à jour gratuite vers la version Xbox Series X quand elle sera disponible.

Pour les autres jeux déjà prévus cette année, on pourra compter sur Command & Conquer Remastered Collection prévu pour le 5 juin sur PC, Burnout Paradise Remastered (prévu le 19 juin sur Switch) ainsi qu'une version en réalité virtuelle de Medal of Honor : Above and Beyond.

Pour ce qui est des 8 jeux encore non annoncés, il s'agira de jeux sous iOS et Android, ainsi que 4 jeux issus de studios partenaires et une production maison sur console et PC autour d'une grosse franchise (pourquoi pas Star Wars Project Maverick ?)