Electronic Arts confirme le rachat de Codemasters

Electronic Arts va mettre la main à la poche pour réaliser un achat d'ampleur : l'éditeur a confirmé le rachat, moyennant 1,2 milliard de dollars, du studio Codemasters.

Pendant de nombreux mois, c'était Take-Two Interactive qui était pressenti pour le rachat, mais c'est finalement l'ogre EA qui va mettre la main sur le spécialiste des jeux de course automobile.

L'achat devrait être bouclé au premier trimestre 2021, néanmoins Take Two reste en embuscade et annonce maintenir son offre et faire une annonce "au moment opportun". Rappelons que la proposition de Take Two n'était "que" de 870 millions de dollars.

Insuffisant pour Codemasters qui préfère donc l'offre d'Electronic Arts. EA de son côté devrait mettre la main sur quelques franchises à succès comme F1, Dirt, Grid et Project Cars pour accompagner ses propres licences gravitant autour du sport automobile comme Need for Speed.

Reste à savoir si Take Two aura les épaules pour proposer une contre-offre plus alléchante à Codemasters avant la signature définitive de l'accord de rachat.