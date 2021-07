Electronic Arts confirme le retour de Dead Space

Il y a quelques semaines, nous évoquions les rumeurs abordant le retour prochain de la franchise injustement oubliée d'Electronic Arts : Dead Space.

Finalement, l'éditeur vient de confirmer, à l'aide d'un trailer, l'arrivée prochaine d'un remake du jeu original. EA promet une expérience réinventée grâce au moteur Frostbite de dernière génération.

Le projet sera porté par le studio Motive, et se destine uniquement aux plateformes PC et de dernière générations. Les personnages, histoire et mécaniques de jeu seront améliorées et plongeront les joueurs en mode survie au sein de l'USG Ishimura.

« La franchise Dead Space a eu un énorme impact sur le genre survival horror lorsqu’elle est apparue il y a 12 ans, et je suis venu chez Motive d’abord en tant que fan, désireux de travailler sur ce jeu en particulier » précise Philippe Ducharme, producteur principal de ce nouveau Dead Space. « Chez Motive, nous avons une équipe passionnée qui aborde ce remake comme une lettre d’amour à la franchise. Revenir à l’original et avoir la possibilité de le faire sur les consoles de nouvelle génération était un défi extrêmement excitant pour nous. Afin de moderniser le jeu, nous avons contacté des fans engagés et les avons invités à nous faire part de leurs retours depuis les premières étapes de la production, afin de proposer le jeu Dead Space dont ils rêvaient sans oublier les nouveaux joueurs ».

Lors de sa sortie, Dead Space avait rencontré un succès immédiat en révolutionnant le jeu d'horreur grâce à une mise en scène exemplaire, un contexte SF spatial maitrisé et des mécaniques de jeu originales, notamment grâce au fameux Plasma Cutter et à l'armure d'Isaac Clarke disposant d'éléments visuels sur l'état du joueur permettant de dénuer le titre de toute interface superflue pour une immersion renforcée.