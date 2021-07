Comme à chaque fois, la sortie d'un épisode de Battlefield se présente comme un événement, et Electronic Arts a misé gros avec le prochain opus : les batailles s'annoncent toujours plus impressionnantes et Dice a pris son temps pour parfaire le titre.

De son coté EA a noué différents partenariats dans l'univers du jeu vidéo, et détaille ces derniers.



Pour soutenir Battlefield 2042 et faire de cet épisode le meilleur Battlefield de la série, EA s'est associé à une sélection de grandes marques mondiales. Les voici : Partenaire console officiel de Battlefield 2042

- Xbox : EA et Xbox se sont associés pour faire des Xbox Series X|S les consoles officielles de Battlefield 2042. Partenaire graphismes PC officiel de Battlefield 2042 - NVIDIA : Le partenariat d'EA et DICE avec NVIDIA garantira l'expérience PC ultime grâce aux technologies de jeu GeForce RTX nouvelle génération, au boost de performances offert par l'IA du DLSS NVIDIA et au mode basse latence de NVIDIA Reflex.

- NVIDIA : Le partenariat d'EA et DICE avec NVIDIA garantira l'expérience PC ultime grâce aux technologies de jeu GeForce RTX nouvelle génération, au boost de performances offert par l'IA du DLSS NVIDIA et au mode basse latence de NVIDIA Reflex. Partenaire périphériques PC officiel de Battlefield 2042 - Logitech : EA et Logitech travailleront ensemble pour que les joueurs puissent intégrer Logitech dans leur matériel, notamment la technologie LIGHTSYNC pour les périphériques et les préréglages audio avec un égaliseur optimisé pour les casques Logitech.

- Logitech : EA et Logitech travailleront ensemble pour que les joueurs puissent intégrer Logitech dans leur matériel, notamment la technologie LIGHTSYNC pour les périphériques et les préréglages audio avec un égaliseur optimisé pour les casques Logitech. Partenaire véhicules tout-terrain de Battlefield 2042 - Polaris : EA et Polaris se sont associés afin que les joueurs puissent avoir l'opportunité de piloter d'authentiques véhicules Polaris dans Battlefield 2042, notamment le Polaris Sportsman ATV.

- Polaris : EA et Polaris se sont associés afin que les joueurs puissent avoir l'opportunité de piloter d'authentiques véhicules Polaris dans Battlefield 2042, notamment le Polaris Sportsman ATV. Partenaire de stockage gaming officiel de Battlefield 2042 - WD_BLACK™ : La marque WD_BLACK de Western Digital et EA s'engagent à offrir aux joueurs de Battlefield 2042 la meilleure expérience de jeu possible pour son vaste monde de cartes immersives et réalistes et son gameplay dynamique.



Les partenariats c'est bien, mais concrètement, que faut-il en attendre ?

Dans les faits, pas grand-chose... Sur Xbox Series, on doit s'attendre à une campagne marketing accrue et partagée entre Microsoft et EA : la Xbox Series X sera plus largement associée à Battlefield 2042 jusqu'à la fin de l'année, notamment dans les spots publicitaires officiels de la machine. Par ailleurs, EA devrait systématiquement tirer des visuels de son jeu depuis des Xbox Series X et le préciser à chaque publication.

On peut s'attendre à quelques contenus exclusifs sur la machine de Microsoft, mais pas de quoi véritablement faire pencher la balance côté utilisateurs.

Une bêta pourrait être lancée de façon exclusive à la Xbox Series X également, ou simplement en avance. Par ailleurs, une Xbox Series aux couleurs de BF 2042 pourrait également être au menu.

Est-ce que le jeu tournera mieux sur Xbox que sur PS5 ? Aucune chance que cela n'arrive : EA n'a aucun intéret à dégrader l'expérience de jeu sur une autre console.

Concernant les autres partenariats, le constat s'annonce similaire si ce n'est que Logitech devrait sortir un ensemble d'accessoires aux couleurs de Battlefield. Pour tout le reste, il ne s'agit malheureusement que de marketing traditionnel.