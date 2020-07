Electronic Arts : vers une refonte complète de la plateforme Origin

Dans le cadre de la présentation se ses résultats financiers auprès des investisseurs, Electronic Arts a confirmé avoir 8 nouveaux jeux encore non dévoilés à exploiter au cours de l'année fiscale.

Alors que la question se pose de plus en plus souvent de savoir si les prochains gros jeux PC sortiront ou non sur la plateforme Steam, Electronic Arts a confirmé son retour sur le marché de jeu de Valve.