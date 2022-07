Electronic Arts tacle les jeux solo et se fait démonter sur les réseaux sociaux

Electronic Arts n'est pas à une mauvaise publicité près... L'éditeur est devenu la risée du Web il y a quelques jours en tentant de surfer sur une tendance lancée sur Twitter.

Le réseau social accueille, depuis quelques jours une nouvelle tendance et l'on voit ainsi se multiplier les publications sur la base "he/she's a 10, but..." (comprenez, ce sont des 10/10 mais ...) visant à mettre en avant des situations loufoques ou ironiques.

??‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) July 1, 2022

Le compte officiel d'Electronic Arts a donc repris le concept et partagé "They're a 10 but they only like playing single-player games" (ce sont des 10/10 mais ils aiment les jeux en solo). Sous entendu donc, apprécier les jeux solo serait un défaut, une tare pour Electronic Arts...

Un message qui a rapidement connu un certain "succès" et qui culmine désormais à presque 2000 retweets et 17k citations... Pour la plupart visant à tailler EA en pièces.

EA critique ainsi les jeux solo alors que l'éditeur n'est pas vraiment le plus à l'aise avec les jeux multijoueurs... L'éditeur prépare même quelques jeux purement solo actuellement comme Star Wars Jedi : Survivor, ou Dead Space.

D'autres acteurs du secteur ont également repris EA pour critiquer l'éditeur et profiter de l'occasion. Le directeur de Respawn Entertainment, Vince Zampella s'est contenté d'un émoji "facepalm".

Petit rappel pour EA au passage : le plus gros jeu multijoueur actuel de l'éditeur n'est rien de moins que Battlefield 2042, un titre qui compte actuellement moins de 6500 joueurs actifs par jour...