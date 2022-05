Electronic Arts vise le rachat par Disney, Apple ou Amazon

Cela fait quelques mois que la rumeur évoque l'ouverture d'Electronic Arts vers un rachat, et les choses se confirment un peu plus.

Le marché du jeu vidéo a largement profité de ces deux dernières années de confinement et crise sanitaire pour doper ses chiffres... Néanmoins, la situation se complique pour les mêmes raisons : si le secteur a profité de nombreux achats de consoles et jeux pendant le confinement, les studios ont pris énormément de retard beaucoup de contenu a été reporté.

En conséquence, on assiste depuis l'année passée à une concentration du marché avec des rachats conséquents se jouant en dizaines de milliards de dollars.

Cela faisait plusieurs fois que l'on entendait des rumeurs autour de la volonté d'Electronic Arts, un des derniers géants du secteur, de se faire racheter... Les choses se confirment un peu plus selon un rapport partagé par Puck et Kotaku.

D'après les deux sites, Electronic Arts chercherait actuellement à se faire racheter par d'autres géants. Des négociations seraient ainsi engagées avec Disney, Apple et Amazon, trois acteurs aux épaules solides qui investissent justement massivement dans le jeu vidéo depuis plusieurs années.

Ces négociations auraient été entamées au lendemain de l'échec de la fusion avec NBCUniversal. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft aurait par ailleurs encouragé EA à s'ouvrir à un rachat potentiel, même si une fusion est toujours prioritaire pour Andrew Wilson, l'actuel PDG du groupe.

Si EA cherche actuellement à être racheté alors que la marque a multiplié les rachats ces dernières années (plus de 5 milliards d'investissements), c'est que le groupe voit d'un mauvais oeil les rapprochements récents, notamment les dernières fusions et rachats du côté de Microsoft et Sony qui devraient déséquilibrer le marché... L'objectif serait donc de négocier un rachat pour conserver à avoir suffisamment de poids sur le secteur, ou du moins de réussir à motiver des investisseurs avant une éventuelle chute de revenus.