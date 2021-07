Eleglide : trois vélos électriques qui CASSENT les prix

Commençons par le Eleglide M1 qui est un vélo électrique avec des roues de 26", pesant 20,3 kg et en alliage d’aluminium. Il possède un profil de type VTT avec des suspensions avant. Le vélo peut supporter un poids maximal de 100 kg. Il est aussi équipé de 21 vitesses grâce à son dérailleur Shimano. Il possède aussi une lumière frontale et deux freins à disque.

De plus, il est équipé d’un moteur avec une puissance de 250 W et de 5 vitesses contrôlées par un petit boitier (12, 16, 20, 23 et 25 km/h). Il possède trois modes d’utilisation : le pur électrique, le mode assistant et sans aucune assistance. Il existe aussi le mode Push qui permet de le faire rouler à 6 km/h lorsque l’on marche à côté de lui.

Il est équipé une batterie amovible de 7,5 Ah lui permettant une autonomie entre 30 et 65 km. Vous aurez besoin de moins de 5 heures pour recharger le vélo.

Le vélo électrique Eleglide M1 est au tarif de 600 € au lieu de 850 € sur le site Geekbuying. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



Passons ensuite au vélo électrique Eleglide M1 Plus qui ressemble fortement au modèle précédent, mais avec quelques petites différences.

Sa taille un peu plus grande, avec des roues de 27,5" pour un poids de 21,7 kg. Sa plus grosse différence est la capacité de sa batterie qui monte à 12,5 Ah, lui permettant de faire entre 50 et 100 km d'autonomie. Vous aurez besoin de 7 h pour recharger les accumulateurs.

Toujours depuis le site Geekbuying, le vélo électrique Eleglide M1 est au tarif de 750 € au lieu de 900 €. Il est envoyé depuis la Pologne avec la livraison gratuite.





Terminons par le vélo Eleglide F1 qui présente aussi quelques particularités différentes. Tout d’abord nous repartons sur un vélo avec des roues de 26", mais ce dernier est pliable. En alliage d’aluminium, il pèse 23 kg. De plus, il est équipé de suspensions à l’avant et à l’arrière.

Il est propulsé par une batterie de 10,4 Ah, permettant une autonomie entre 40 et 85 km. Le vélo aura besoin de se charger pendant 6 heures pour être à 100 %.

Le vélo électrique Eleglide F1 est au tarif de 700 € au lieu de 850 € sur le site Geekbuying. La livraison est toujours gratuite depuis la Pologne.

A noter que vous pouvez consulter les promotions du site Geekbuying sur cette page dédiée du 27 juillet au 11 août 2021.