Le nouveau Elephone E10 Pro (4 APN, écran poinçonné,..) débarque à moins de 120 €

La marque Elephone met son nouveau smartphone Elephone E10 Pro en promotion. Une pratique habituelle pour la marque chinoise, après notamment le E10.

Le Elephone E10 Pro affiche sur un écran TFT de 6,5 pouces avec définition HD+ (1560 x 720 pixels) qui occupe 90,3 % de la face avant et propose un poinçon sur le coin supérieur gauche afin de loger un capteur photo de 13 mégapixels, une rareté pour cette gamme de prix.

À l'arrière, on trouve un quadruple capteur photo 48 + 13 + 2 + 5 mégapixels. En l'occurrence, un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle à 120°, un capteur de profondeur et macro à partir de de 2 cm.

L'appareil est équipé d'un SoC octocore MT6762D de MediaTek (4 x Cortex-A53 à 1,8 GHz + 4 x Cortex-A53 à 1,5 GHz) associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarque une batterie de 4000 mAh avec charge "rapide" 10 W. Il dispose d'un capteur d'empreinte digitale latéral, module NFC et fonctionne avec Android 10. À noter qu'il n'y a pas de port jack pour cette évolution en douceur du Elephone E10.

Pour son lancement, jusqu'au 5 juillet, le Elephone E10 Pro profite d'une promotion pour un prix de 116 € sur Banggood (-35%) et la boutique officielle de Elephone.

Signalons également qu'avec son écran FHD+ de 6,53 pouces, sa caméra pop-up de 16 mégapixels, son double capteur photo 48 + 5 mégapixels à l'arrière et sa compatibilité avec la recharge sans fil pour une batterie de 3300 mAh, le smartphone PX Pro de Elephone est par ailleurs actuellement en promotion à 134 € (-38%).