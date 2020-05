Elephone fait ses promotions, l'Elephone E10 en vedette !

La marque chinoise Elephone organise le pré-lancement de son nouveau smartphone Elephone E10 avec quatre capteurs photo et met en place toute une série de promotions et de concours pour le gagner.

La marque Elephone prépare le lancement de son nouveau smartphone Elephone E10 et organise une opération promotionnelle autour de cet événement, avec des accessoires à gagner et la possibilité d'obtenir gratuitement l'appareil mobile.

Doté d'un affichage 6,5 pouces HD+ avec une encoche en goutte d'eau pour le capteur photo avant de 13 megapixels, il propose un SoC Helio P22 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible par carte mémoire (jusqu'à 256 Go).

Outre son design soigné et sa batterie de 4000 mAh, le point fort de l'Elephone E10, qui tourne sous Android 10, repose sur son système de 4 capteurs photo regroupés dans un rectangle. Le module principal est un capteur 48 megapixels de grande taille 1/2" avec optique de 7 éléments pour obtenir du détail et de la luminosité.

Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 13 megapixels (120 degrés), d'un module macro et d'un capteur de mesure de profondeur pour affiner le mode portrait. Le tout propose aussi un mode Nuit et profite de réglages spécifiques via son intelligence artificielle embarquée.

Pour son lancement, Elephone organise une opération avec le portail AliExpress où l'on pourra obtenir l'Elephone E10 au tarif spécial de 93,50 € au lieu du prix de référence de 133,50 €, soit 30% de remise et même encore 10$ moins cher avec quelques coupons par jour si vous êtes rapides et les 50 première commandes auront un cadeau..

A cette occasion, il est possible de participer à différents événements qui permettront de gagner le smartphone en suivant le store sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire, mais aussi des écouteurs sans fil ElePods 1. Des gagnants seront sélectionnés régulièrement jusqu'au 10 mai, et les heureux élus annoncés le 15 mai.

Elephone propose également des réductions sur une sélection de smartphones proposés à moins de 200 dollars. Tous les détails sont à découvrir sur la page spéciale de l'opération.