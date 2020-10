Elepods X : les écouteurs TWS avec réduction de bruit active par Elephone

Proposer des écouteurs sans fil TWS en parallèle des smartphones est devenu une tendance chez les fabricants de smartphones et la marque Elephone propose donc sa propre déclinaison avec un produit plus complet.

Les Elepods X sont des écouteurs sans fil avec des oreillettes à courte tige et embout silicone pour une utilisation intraauriculaire. L'embout isole passivement des bruits environnants, mais on y trouve aussi une réduction active de bruit (ANC) avec plusieurs niveaux selon que l'on ait besoin de s'isoler complètement ou de percevoir les bruits environnants, mais de façon atténuée.

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.2 pour assurer une bonne stabilité de la connexion et une synchronisation efficace du son entre les oreillettes et on pourra bien sûr les utiliser comme kit mains libres pour les appels téléphoniques ou pour le sport, la coque des écouteurs étant certifiée IPX5 (résistante aux éclaboussures et à la sueur).

Leur faible latence permettra en outre de les utiliser pour visionner un film ou jouer sur smartphone et les Elepods X promettent une belle autonomie de 6,5 à 7h en usage continu.

Ils pourront être rechargés via leur étui dont la batterie interne assurera un total de 30 heures d'écoute. Les écouteurs TWS Elepods X d'Elephone peuvent être trouvés sur la boutique officielle d'Elephone au tarif réduit de 59,99 dollars (environ 50 €) au lieu de 89,99 $ avec le code de réduction x5off et une expédition gratuite en quelques jours depuis l'Espagne. Cette offre est valable jusqu'au 11 novembre 2020.