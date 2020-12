Elon Musk confirme pouvoir envoyer des humains sur Mars d'ici 4 à 6 ans

Le génie millionnaire Elon Musk a profité d'un prix remis par le groupe de presse allemand Axel Springer pour faire une nouvelle annonce-choc : sa société spatiale SpaceX sera bien en mesure d'amener des humains vers Mars d'ici 2026 au plus tard.

Lors de l'entretien, Elon Musk a rappelé l'objectif initial de SpaceX : aider l'humanité à s'installer sur plusieurs planètes. Un des grands objectifs de la firme est ainsi d'envoyer des humains vers Mars dans le but d'y créer une ville. Elon Musk rêve ainsi de voir Mars habitée par des milliers d'hommes et de femmes, et en faire le prochain point de départ d'une exploration et d'une colonisation plus large de notre système.

Le riche patron a ainsi avoué son souhait de "mourir sur Mars" mais "pas lors d'un crash" avec beaucoup d'humour.

SpaceX devrait ainsi être en mesure d'acheminer hommes et femmes vers Mars d'ici 2024 au mieux et 2026 au plus tard selon Elon Musk... Un calendrier bien optimiste au regard des défis techniques et technologiques qu'un tel voyage représente.

Deux ans avant le premier vol habité, SpaceX devrait envoyer un véhicule automatisé sur Mars, puis plusieurs cargos avec du matériel de survie et des outils nécessaires à établir une base et un premier module de survie.