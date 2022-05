Elon Musk veut renégocier le prix de Twitter

C'est une information qui a fait beaucoup de bruit au fil des dernières semaines et qui va continuer à faire beaucoup parler. L'accord de rachat de Twitter par Elon Musk est désormais remis en cause par le milliardaire qui souhaite... revoir le prix à la baisse.

Rappelons que Twitter et Elon Musk s'étaient mis d'accord pour un rachat à hauteur de 44 milliards de dollars, soit 54,20 dollars par action... Mais quelques jours plus tard, le patron de Tesla et Space X estime qu'il convient de réviser le montant de la transaction, et bien entendu, à la baisse.

Elon Musk affirme ainsi que Twitter sous-estime grandement le nombre de faux comptes sur sa plateforme. La valeur du réseau social étant indexée sur son nombre d'utilisateurs actifs, Elon Musk estime ainsi que Twitter ne vaudrait finalement pas les 44 milliards de dollars négociés.

Twitter de son côté estime que seulement 5% des comptes utilisateurs sont des faux alors qu'Elon Musk prétend que le seuil dépasserait les 20%. Twitter n'entend actuellement pas accepter de réviser le montant du rachat à la baisse, et espère faire respecter les engagements pris par le milliardaire.