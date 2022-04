L'équipe Macron évoque une prime au retour pour les appareils électroniques inutilisés

Dans le but de récupérer et recycler des appareils inutilisés comme d'anciens smartphones, l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron évoque une prime au retour.

" La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas. " C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours axé sur l'écologie prononcé le 16 avril à Marseille. Dans ce contexte, un point évoqué par l'équipe de campagne du président candidat à sa réélection est la mise en place d'une prime au retour d'appareils électroniques.

L'idée serait ainsi d'inciter les Français à rapporter leurs smartphones, tablettes et autres ordinateurs inutilisés dans une optique de recyclage, et dans le même temps afin d'aider à réduire une dépendance du pays vis-à-vis de " matériaux et métaux rares ou critiques " qu'ils contiennent.

Rapportée par les Échos, cette idée d'une prime au retour pour favoriser la collecte de vieux appareils demeure relativement floue pour le moment, sans chiffrage ni le détail de l'implication de diverses filières du domaine pour optimiser le recyclage.

L'économie circulaire en vedette

Le quotidien économique rappelle notamment que dans le programme de la candidate Valérie Pécresse et afin de développer l'économie circulaire, il était fait mention d'un chèque récupération d'un montant de 10 € pour recycler tous les smartphones et un chèque de 50 € pour les ordinateurs.

Dans son plan France 2030 présenté en octobre dernier, le président de la République avait mis en avant l'économie circulaire et des investissements pour sécuriser des filières, dans le but de moins dépendre ou réduire la dépendance de la France à l'importation de métaux et matériaux.

Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), " entre 54 millions et 110 millions de smartphones dorment actuellement dans nos tiroirs. " Elle ajoute que " 170 kg de matières (dont certaines sont précieuses ou très rares comme le tantale ou l'yttrium) sont mobilisés pour fabriquer un seul téléphone de 5,5 pouces. "