EMUI 11 : Huawei annonce un lancement le 10 septembre

C'est à compter de demain que les smarphones Huawei pourront profiter de la version stable d'EMUI 11, la nouvelle surcouche de la marque.

Huawei prépare ainsi le terrain pour le lancement de son nouveau Mate 40 attendu le mois prochain. Ce 10 septembre signe donc l'arrivée de la nouvelle surcouche qui sera présentée à Shenzhen dans le cadre de la Huawei Developer Conference.

On sait pour l'instant qu'EMUI 11 inaugurera un nouveau concept chez Huawei baptisé "la technologie distribuée" qui vise à connecter de pus en plus d'appareils comme des réfrigérateurs, aspirateurs, et autres dispositifs.

EMUI 11 est développé sur la base Open Source d'Android 11 dont la sortie vient également d'être annoncée aujourd'hui dans sa version finale. Reste à savoir combien de temps les mises à jour seront assurées sur les smartphones au regard des sanctions renforcées récemment du côté des USA.