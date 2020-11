EMUI 11 : Huawei officialise le calendrier de déploiement sur ses terminaux

C'est à compter de décembre que Huawei donnera le coup d'envoi du déploiement d'EMUI 11 sur ses terminaux. La surcouche qui est déjà proposée sur le Mate 40 sera ainsi déclinée sur d'autres appareils signés de la marque.

Rappelons qu'EMUI 11 tourne toujours sur une base d'Android 10 et que la surcouche ne présente profite plus des services mobiles de Google. A la place, Huawei a construit et développé son propre écosystème avec les Huawei Mobile services qui deviennent à la fois de plus en plus cohérents et convergents.

Le déploiement aura donc lien entre le 17 décembre 2020 et mars 2021 pour la liste de terminaux suivante, et chose logique, ce sont les P40 qui en profiteront les premiers :

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate Xs

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro New Edition

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Porsche Design

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Nova 5T

Tous les terminaux concernés par cette mise à jour pourront également profiter d'HarmonyOS, l'OS de Huawei qui sera proposé plus tard l'année prochaine.