EMUI 11 pourrait être la dernière version d'Android pour Huawei avant HarmonyOS

C'est à compter de l'année prochaine que l'on attend la première version d'HarmonyOS. On sait que Huawei prépare une première série de smartphones équipés de son propre système logiciel.

Depuis le mois de mai 2019, Huawei fait l'objet de sanctions qui n'ont fait que se renforcer par le gouvernement américain. La marque accusée d'organiser un espionnage massif avec ses appareils, notamment smartphones et équipement 5G ne peut ainsi plus travailler avec les sociétés américaines ou sociétés étrangères exploitant des technologies américaines. En conséquence Huawei ne peut plus intégrer les services mobiles de Google dans ses appareils et s'est également retrouvée privée de puces.

Pour continuer à proposer des terminaux, la marque a donc planché sur son propre OS baptisé HarmonyOS, en marge de développer ses propres services concurrents à Google.

L'idée est désormais de se séparer complètement d'Android pour permettre à la marque de conserver la main sur tout son écosystème et d'éviter de voir ce genre de sanction se reproduire. Ainsi, des premiers smartphones sous HarmonyOS devraient voir le jour en 2021.

Par ailleurs, certains appareils déjà sortis pourraient basculer sous HarmonyOS au fil du temps, ce sera par exemple le cas du Mate 40 et Mate 40 Pro.

Récemment, Weng Chenglu, responsable du développement logiciel chez Huawei a laissé entendre qu'EMUI 11 actuellement déployé sur les smartphones de la marque pourrait être la dernière version d'Android proposée par le constructeur avant une basculer complète et définitive vers HarmonyOS.

Les deux OS exploitent le même framework afin de simplifier la bascule et de rendre le transfert d'applications transparent pour les utilisateurs et les développeurs. Techniquement, tous les smartphones capables de basculer sous EMUI 11 seraient en capacité de basculer vers HarmonyOS.

Le cadre de Huawei annonce également qu'HarmonyOS serait disponible au téléchargement dans le courant du mois d'octobre 2021.

Rappelons que Huawei proposera également à d'autres constructeurs de profiter d'HarmonyOS et de ses Huawei Mobile Services, à l'image de ce que propose Google. La marque pourrait ainsi réussir son pari et sortir encore plus forte de cet épisode de sanctions américaines.