EMule : une mise à jour 10 ans après

Relique de l'âge d'or du Peer to Peer, le logiciel eMule a récemment reçu une mise à jour, 10 ans après la dernière.

Cela faisait 10 ans qu'eMule n'avait pas eu droit à une mise à jour, il faut dire que le logiciel a largement perdu de son intéret au fil des années. Pourtant, dans les années 2000, le logiciel était particulièrement populaire sur la toile, le P2P battait encore son plein.

Le P2P n'a pas disparu pour autant, mais eMule a cédé sa place à d'autres plateformes, les pirates s'orientant vers divers logiciels... En marge d'abandonner aussi le protocole BiTorrent pour préférer le streaming ou le téléchargement direct.

La nouvelle version d'eMule est ainsi estampillée 0.60a et remplace la version 0.50a. Parmi les changements annoncés, on note la prise en charge des liaisons HTTPS, des changements dans l'UPnP de Windows... Rien qui ne devrait relancer la machine et lui rendre sa gloire d'antan, mais suffisamment pour intéresser les utilisateurs qui perdurent sur la plateforme.