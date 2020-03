Enceintes connectées : nouveau record de ventes en 2019

Les ventes mondiales d'enceintes connectées ont atteint un record de 146,9 millions d'unités. Une progression de 70 % par rapport à 2018, selon un rapport du cabinet Strategy Analytics.

En Europe et en Amérique du Nord, Amazon et Google se taillent la part du lion et représentent pour plus de trois quart de toutes les ventes d'enceintes connectées. À l'échelle mondiale, Amazon est leader avec une part de marché de 26,2 %, contre 20,3 % pour Google.

Tant pour Amazon que pour Google, Strategy Analytics note toutefois une diminution de leur part de marché, malgré la progression du volume d'unités vendues. En 2018, elle était de 33,7 % pour Amazon et 25,9 % pour Google.

Y compris en Europe et en Amérique du Nord, Strategy Analytics analyse que " les acheteurs sont prêts à investir dans d'autres marques " et ajoute que les concurrents doivent " concentrer leurs ressources sur des segments de clientèle spécifiques et sur des cas d'usage afin de maximiser les revenus et la rentabilité. "



Au quatrième trimestre 2019, Amazon a écoulé 15,8 millions d'enceintes connectées, contre 13,9 millions pour Google. Les marques Baidu, Alibaba et Xiaomi suivent à distance et progressent de manière notable grâce au marché chinois, tandis qu'Apple - également en progression - a vendu 2,6 millions de HomePod.