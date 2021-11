Les enceintes Amazon Echo capables de détecter la présence d'utilisateurs grâce aux ultrasons

The Verge rapporte qu'Amazon a récemment mis à jour les enceintes Echo 4 et Echo Dot 4 aux USA afin de leur permettre de détecter la présence des utilisateurs au domicile.

Plus besoin ainsi d'utiliser de capteurs de proximité, infrarouges ou autre : l'émission d'ondes ultrasoniques par les enceintes permet à ces dernières de repérer les changements de déplacement dans une pièce.

Cette fonctionnalité devrait permettre à Amazon de proposer de nouveaux services encore plus personnalisés. Il deviendra ainsi possible d'automatiser le lancement de services comme la lecture de musique lorsque l'utilisateur est détecté, ou a contrario, d'éteindre les lumières et autres appareils quand plus personne n'est dans la pièce.

Pour détecter la présence des utilisateurs, les enceintes vont émettre des ultrasons inaudibles pour l'homme qui se reflèteront sur l'environnement avant de revenir vers les micros des enceintes. Ce sont les variations dans le signal de retour qui permettront de définir la présence d'un individu dans la pièce.

L'option servira avant tout les équipements domotiques et permettra donc d'automatiser des routines. Amazon a déjà annoncé que la fonctionnalité sera désactivable par l'utilisateur.