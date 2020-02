Les enceintes connectées tendent l'oreille un peu trop souvent pour vous espionner

Des chercheurs de la Northeastern University ont réalisé une étude sur un ensemble d'enceintes connectées pour déterminer comment les assistants vocaux peuvent se montrer à l'écoute de nos besoins sans pour autant déborder et se transformer en véritables espions écoutant nos moindres paroles.

Et la réponse est claire : ce sont bel et bien des espions puisque ces derniers s'activeraient entre 1,5 et 19 fois par jour sans même qu'on les sollicite, avec un temps moyen d'activation de 43 secondes, ce qui représente 43 secondes d'enregistrement qui sont renvoyées vers les serveurs de la marque de l'assistant.

L'étude a été réalisée avec la diffusion de séries télévisées : 19 séries différentes sur 125 h de diffusion afin de disposer d'un large panel de conversation et d'un vocabulaire riche et divers. Les chercheurs n'ont ainsi eu qu'à noter quand les enceintes sont sorties de leur mode veille pour enregistrer et proposer une interaction. Les tests ont été menés sur 5 produits différents : Google Home Mini, Apple Homepod, Harman Kardon Invoke de Microsoft, Echo Dot Amazon de deuxième et troisième génération.

Le mauvais élève du lot s'avère être l'enceinte d'Apple qui semble avoir des difficultés à comprendre les conversations et a donc tendance à se déclencher à tout va... Difficile également de savoir réellement comment sont exploités les enregistrements qui filent vers les serveurs des marques, de fait il est recommandé afin d'assurer le maintien de sa vie privée, de désactiver ces enceintes lorsque l'on ne s'en sert pas.