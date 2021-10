4 Imprimantes 3D à petit prix avec la Ender 3 Max, la Ender 6, la Ender 3 Pro et la Ender 3 V2

Commençons avec l’imprimante 3D Ender-3 Max qui est de type FDM et livrée en kit. On note la présence d’un lit chauffant, d’une structure aluminium VSlot, d’une tête d’impression et d’un extrudeur MK8.

Au niveau du volume d’impression, on observe la taille de 300 x 300 x 340 mm et la surface d’impression est en verre Creality. De plus, l’imprimante 3D possède également des options intéressantes comme un détecteur de fin de filament, le carénage de tête Creality à double ventilateur et une carte mère 1.1.5 silencieuse grâce à l’intégration de drivers TMC 2208.

Chez Tomtop, l’imprimante 3D Ender-3 Max est au prix de 170 € seulement avec le coupon CC4251 et avec une livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Continuions avec l’imprimante Creality Ender 6 qui est de type FDM encadré et qui offre également une taille d’impression de 250 x 250 x 400 mm. De plus, elle est très silencieuse grâce à ses drivers TMC2208. Sa vitesse d’impression est au maximum de 150 mm/s avec une résolution d’impression de 0,1 mm.

L’imprimante se voit équiper d’un écran tactile couleur de 4,3" afin d’avoir un meilleur contrôle de l’imprimante. De plus, elle possède un détecteur de fin de filament, et une reprise d’impression lors d’une coupure de courant ou de fil.

L’imprimante Creality Ender 6 est au prix de 340€ et en vente flash sur le site de commerce Cafago.



Passons ensuite à la l’imprimante 3D Ender-3 Pro qui met à disposition d’un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d’impression maximale de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. La Creality Ender-3 Pro est équipée d’un plateau chauffant.

Grâce à l’Ender-3 Pro, vous bénéficiez de la reprise d’impression à la suite d’une coupure de courant permettant de reprendre l’impression là où elle en était. Elle dispose d’un écran qui permet de contrôler les différents paramètres d’impression.

Vous trouvez l’imprimante Creality Ender-3 Pro au prix réduit de 139 € en vente flash. La livraison est gratuite.



Terminons enfin avec l’imprimante 3D Creality Ender-3 V2 avec une alimentation intégrée. La plate-forme est en verre au carborundum qui permet une meilleure chauffe. La taille d’impression est de 220 x 220 x 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm.

Elle propose une carte mère silencieuse et un écran couleur de 4,3" qui facilite le contrôle de l’impression. Elle propose la reprise d’impression lors d’une coupure de courant.

Cafago met à disposition l’imprimante 3D Ender-3 V2 à seulement 179 € avec le coupon CC3205 et avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



