Engwe EP-2 Pro et Engwe ENGINE Pro : deux vélos électriques fat bike puissants à prix réduits

Commençons par le Engwe EP-2 Pro qui est un vélo électrique de type fat bike actuellement proposé à prix réduit chez Wiibuying.

Le vélo possède deux larges roues de 20" x 4" qui sont à jantes bâtons et équipées de freins à disque et d'amortisseurs mécaniques. Le tout pèse 32 kg et peut supporter le poids d’une personne de 150 kg. Le vélo est pliable facilitant son transport et son rangement.

Le vélo est doté d’un dérailleur Shimano avec 7 vitesses avec son compteur central se pilotant depuis un module disposant de 5 boutons. L’EP-2 Pro dispose d’une batterie amovible de 12,8 Ah qui permet de rouler pendant 120 km en mode assistance électrique ou 60 km en mode électrique pur, selon les données du constructeur. Pour finir, son moteur de 750 W permet de vous propulser jusqu'à 45 km/h.

Sur le site Wiibuying, le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est au prix réduit de 865 € au lieu de 1400 € avec le coupon WIIEP2PRO et la livraison est gratuite depuis la Pologne.



Passons au vélo électrique Engwe ENGINE Pro qui est actuellement en prévente sur Wiibuying.

Il est très similaire au vélo précédent, mais possède de nombreuses améliorations comme par exemple un dérailleur Shimano 8 vitesses. De plus on note la présence d'un écran LCD couleur avec régulateur de vitesse et amortisseurs hydrauliques.

Comme le précédent, il possède un moteur de 750 W et une batterie de 12 800 mAh. Sa structure est aussi plus solide et affiche un poids de 68 kg. Son moteur permet de rectifier automatiquement la consommation de batterie.

Le vélo électrique Engwe ENGINE Pro est au prix de 1130 € avec le code WIIEEPRO avec un envoi gratuit depuis la Pologne.

Notons que pour l'achat d'un vélo, un casque de protection est offert.