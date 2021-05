Entertainment Space : un hub pour le divertissement sur tablette Android

Après Google Kids Space qui est une application pour tablette Android avec des contenus destinés aux enfants et une gestion de l'utilisation via Family Link, Google a imaginé Entertainment Space. Cette nouvelle expérience pour les tablettes Android doit faire la part belle aux contenus de divertissement.

" Entertainment Space est un guichet unique et personnalisé pour tous vos films, séries, vidéos, jeux et livres préférés ", explique un responsable produit de Google Play. Une sorte de hub pour le divertissement qui semble reprendre certains aspects de l'interface Google TV introduite avec le dernier Chromecast.

Avec une connexion à des applications auxquelles l'utilisateur est abonné, Entertainment Space affichera le contenu en rapport en un même lieu, et chaque membre d'une famille pourra disposer de son propre profil personnalisé.

Il sera notamment possible d'effectuer une recherche pour des contenus dans plusieurs services. Toutefois, il n'est pas clair si tous les services de streaming seront par exemple de la partie. Google évoque l'accès aux recommandations personnalisées et tendances de " Google TV, Twitch, Hulu et de nombreux autres services. "

Google Play Games et Google Play Books seront sans surprise concernés par Entertainment Space qui sera disponible sur les tablettes de l'enseigne Walmart outre-Atlantique. Plus tard dans le courant de l'année, il est question d'un déploiement à l'échelle mondiale sur de nouvelles tablettes Android et sur certaines tablettes Android existantes de Lenovo, Sharp et autres.

Un choix de déploiement assez ciblé pour Entertainement Space qui serait intégré directement dans le launcher, mais pas proposé en tant qu'application autonome à installer.